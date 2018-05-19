Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
Постаревшую Марию Машкову не узнали поклонники
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Армения предъявляет новые требования к РФ по Кавказу
Россия предъявила претензии Казахстану
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Порошенко может ввести в Крыму "особый режим" - СМИ
"Все с ней спали": откровения работника Волочковой
От охранника Путина до сына экс-главы ФСБ: новички правительства
СМИ: Лепс госпитализирован в тяжелом состоянии
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Путин открыл движение на Крымском мосту
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
19:34 (мск), источник: РИА Новости

В Грозном при нейтрализации бандитов погибли сотрудники саратовского ГУМВД

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. В ходе операции по нейтрализации бандитов, напавших на церковь в Грозном, погибли двое сотрудников ГУМВД по Саратовской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

«В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД РФ по Саратовской области. Они мужественно встали на пути бандитов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«Я выражаю глубокие соболезнования семьям, родным, близким героически погибших сотрудников УВД Саратовской области. Мною дано поручение, оказать помощь семьям погибших», — добавил Кадыров.

 Италия взяла ЕС в заложники и требует немедленно снять санкции с РФ
Трамп доигрался в давление на КНДР: США проигрывают в третий раз
Принц Гарри женился на Меган Маркл
Виктория Бекхэм нарушила традицию на свадьбе принца Гарри
Почему хамон такой дорогой?
Кадыров рассказал о попытке захвата прихожан церкви в Грозном
Швеция разгромила США в полуфинале чемпионата мира
Знарку предложили вернуться в сборную России
Как женились русские цари и почему они были счастливее Виндзоров
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
ФХР хочет сохранить нынешний тренерский штаб сборной России В апреле Олег Знарок покинул пост главного тренера российской сборной, и. о. главного тренера команды был назначен Илья Воробьев
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Россиянам стали реже отказывать в ипотеке
Названы самые популярные у россиян растения на дачных участках
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Леди
Прямая трансляция свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Мы знаем, чем ты займешься сегодня. Ровно как и все редакторы на «Леди Mail.Ru». Да что там, как и весь мир!
Дети
Дети Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл: фото Младший сын принцессы Дианы женился.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь