В Грозном при нейтрализации бандитов погибли сотрудники саратовского ГУМВД

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.