В Грозном при нейтрализации бандитов погибли сотрудники саратовского ГУМВД

Ранее Кадыров сообщил журналистам, что четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного, их целью было захватить прихожан. По его словам, в результате спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ сообщил, что в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое полицейских ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.
«В ходе операции по нейтрализации бандитов, проникших в церковь, погибли двое сотрудников УВД МВД РФ по Саратовской области. Они мужественно встали на пути бандитов», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Я выражаю глубокие соболезнования семьям, родным, близким героически погибших сотрудников УВД Саратовской области. Мною дано поручение, оказать помощь семьям погибших», — добавил Кадыров.
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