Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены

«Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал он. Ранее Кадыров говорил, что приказ «боевики получили из одной из западных стран».