Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
Сотрудники правоохранительных органов установили личности боевиков, которые напали на православную церковь в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем
Сотрудники правоохранительных органов установили личности боевиков, которые напали на православную церковь в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем
«Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по ЧР, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», — написал он. Ранее Кадыров говорил, что приказ «боевики получили из одной из западных стран».
Кадыров напомнил, что четверо боевиков были уничтожены во время спецоперации. «Обстановка в Грозном спокойная,
Днем 19 мая боевики пытались захватить в заложники прихожан православной церкви Архангела Михаила. В результате погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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