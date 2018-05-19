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20:47 (мск), источник: Интерфакс

На 22-м километре МКАД загорелся автобус

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Автобус загорелся на южной стороне Московской кольцевой автодороги, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.

«Открытое пламя из автобуса на 22-м км МКАД», — сообщил он.

По его словам, на место следуют экстренные службы, уточняется наличие пострадавших.

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