Пожар в автобусе на 22-м километре МКАД потушен
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Пожарные потушили огонь в автобусе на южной стороне МКАД в Москве, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
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Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Пожарные потушили огонь в автобусе на южной стороне МКАД в Москве, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
«Ликвидировано возгорание. Пострадавших нет», — сообщили в
Собеседник агентства уточнил, что в момент возгорания пассажиров в автобусе не было, он следовал в парк.
«Обстоятельства произошедшего выясняются», — добавили в
Ранее осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что автобус загорелся на внутренней стороне 22-ого километра МКАД.