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21:28 (мск), источник: Интерфакс

Пожар в автобусе на 22-м километре МКАД потушен

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Пожарные потушили огонь в автобусе на южной стороне МКАД в Москве, сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«Ликвидировано возгорание. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что в момент возгорания пассажиров в автобусе не было, он следовал в парк.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — добавили в пресс-службе.

Ранее осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что автобус загорелся на внутренней стороне 22-ого километра МКАД.

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