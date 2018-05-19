Число погибших в авиакатастрофе на Кубе увеличилось до 110 человек
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число погибших в авиакатастрофе в аэропорту Кубы увеличилось до 110 человек, три человека ранены, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.
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