Замглавы администрации Ленинского района будут судить по обвинению в получении взятки

По версии следствия, с сентября 2017 г. по 5 февраля 2018 г. он в служебном кабинете получил взятку 120 тыс. рублей. За это муниципальный служащий обещал не принимать меры в связи с несоблюдением порядка использования гражданином спортивной площадки во дворе дома на ул. Клинической.