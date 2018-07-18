МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 17 м/с в среду

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по столичному региону предупредили, что вечером 18 июля в Московской области ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра, объявленный Гидрометцентром России, сохраняется в регионе на протяжении четырех дней.