МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 17 м/с в среду
В Москве вечером 18 июля ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в
В Москве вечером 18 июля ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее в
«Желтый» уровень погодной опасности
Центр погоды «Фобос» сообщал, что к выходным дням