Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собака с «человеческим» лицом испортила диван за €2500 (фото)
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД
Светлана Иванова вышла из декрета через два месяца после родов
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
На историю матери ребенка-инвалида обратили внимание в Кремле Уголовное дело о «сбыте» наркотиков матерью ребенка-инвалида отменено
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Balenciaga выпустили «кроксы» на шпильке
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
18 июля, источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 17 м/с в среду

В Москве вечером 18 июля ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час 18 июля с сохранением до конца суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по столичному региону предупредили, что вечером 18 июля в Московской области ожидаются гроза, дождь и сильный ветер.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра, объявленный Гидрометцентром России, сохраняется в регионе на протяжении четырех дней.

Центр погоды «Фобос» сообщал, что к выходным дням 21—22 июля в столице может выпасть около 40% месячной нормы осадков.

Все новости региона
Новый производственный корпус построят на территории бывшего завода «Фрезер»
Трамп: Путин несет ответственность за вмешательство в выборы
В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
В ТК может появиться новое основание для увольнения сотрудника
Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране»
В горах Шотландии нашли двух котят редкой породы
Уничтожение крыс привело к 50-кратному росту редких деревьев
Как выглядит проклятый остров в Италии (фото)
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Трешка с модульной мебелью и прозрачной гардеробной
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности Телеведущая наконец отреагировала на догадки о своем интересном положении.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь