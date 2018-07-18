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18 июля, источник: Piter.tv

Петербуржца похитили в Абхазии и требуют выкуп 200 млн

Бизнесмен из Петербурга стоит 200 млн рублей. Именно такую сумму озвучили преступники.

В Абхазии похитили главу холдинга «Полиграфоформление» Максима Яковлева. Пострадавший смог передать записку своей супруге через посыльного. В письме Яковлев просит отыскать 200 млн рублей в качестве выкупа.

В Санкт-Петербурге по этому факту возбуждено уголовное дело. В Следственный комитет обратилась супруга Максима Яковлева. Она рассказала, что бизнесмен пропал во время путешествия в Абхазию. Кроме того, в доме, где остановился Яковлев, обнаружили следы крови, а также поврежденную мебель.

СМИ сообщают, что преступление было совершено 20 июня. Позже жена бизнесмена получила записку с просьбой собрать 200 млн рублей.

Стоит отметить, что Максим Яковлев временно жил в Абхазии, так как другая заграница для него закрыта. В отношении похищенного по заявлению бывшего партнера возбуждено уголовное дело в Киргизии, Яковлев заочно арестован и объявлен в розыск по линии Интерпола.

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