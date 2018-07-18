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18 июля, источник: НТА-Приволжье

Нижегородское УФАС возбудило первое дело о картельном сговоре в сфере госзакупок

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области возбудило первое дело о картельном сговоре в сфере госзакупок.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналистам в Нижнем Новгороде начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, в настоящее время антимонопольное ведомство совместно с правоохранительными органами разработали алгоритм, как наказывать картели и не только в административном, но и в уголовном порядке.

Сейчас наблюдается взрывной рост картелей в сфере закупок медикаментов, медицинской техники, а в результате государство не может закупить должное количество такой продукции. Еще возникают проблемы с картелями в сфере строительства дорог, самого непосредственно строительства, закупок продуктов питания для детских и социальных учреждений.

Руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович сообщил журналистам, что в настоящее время региональное ведомство обладает «достаточным количеством материала», чтобы возбудить дело о картельном сговоре в сфере госзакупок с возможностью привлечения участников сговора к уголовной ответственности.

Он пояснил, что аналогичные дела уже рассматривались в УФАС Самарской и Костромской областей.

В присутствии журналистов Михаил Теодорович подписал приказ о возбуждении дела по признаку картельного сговора. Он пояснил, что речь идет о сговоре в сфере госзакупок медицинских изделий.

Андрей Тенишев добавил, что наказание, которое грозит компании, которую уличили в картельном сговоре, предусматривает штраф до 50% от начальной максимальной цены контракта. Это касается всех компаний, которые входят в картель, независимо от того, кто выиграл госзакупку.

Для должностных лиц — руководителей компаний, уголовная ответственность предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранеенижегородское УФАС планировало передать в правоохранительные органы материалы по торгам по определению подрядчиков на ремонт дорог Нижнего Новгорода.

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