Нижегородское УФАС возбудило первое дело о картельном сговоре в сфере госзакупок

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналистам в Нижнем Новгороде начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, в настоящее время антимонопольное ведомство совместно с правоохранительными органами разработали алгоритм, как наказывать картели и не только в административном, но и в уголовном порядке.

Сейчас наблюдается взрывной рост картелей в сфере закупок медикаментов, медицинской техники, а в результате государство не может закупить должное количество такой продукции. Еще возникают проблемы с картелями в сфере строительства дорог, самого непосредственно строительства, закупок продуктов питания для детских и социальных учреждений.

Руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович сообщил журналистам, что в настоящее время региональное ведомство обладает «достаточным количеством материала», чтобы возбудить дело о картельном сговоре в сфере госзакупок с возможностью привлечения участников сговора к уголовной ответственности.

Он пояснил, что аналогичные дела уже рассматривались в УФАС Самарской и Костромской областей.

В присутствии журналистов Михаил Теодорович подписал приказ о возбуждении дела по признаку картельного сговора. Он пояснил, что речь идет о сговоре в сфере госзакупок медицинских изделий.

Андрей Тенишев добавил, что наказание, которое грозит компании, которую уличили в картельном сговоре, предусматривает штраф до 50% от начальной максимальной цены контракта. Это касается всех компаний, которые входят в картель, независимо от того, кто выиграл госзакупку.

Для должностных лиц — руководителей компаний, уголовная ответственность предусматривает до 7 лет лишения свободы.