В Менделеевском районе Татарстана в ДТП разбилась семья с ребенком
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе Татарстана в ДТП разбилась семья с ребенком, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе Татарстана в ДТП разбилась семья с ребенком, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о смертельном ДТП вблизи населенного пункта Русский Сарсаз пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.29.
Малолитражка «Опель Корса», за рулем которой был 29-летний житель Набережных Челнов, вылетела на скорости с дороги в кювет и перевернулась. Остановить автомобиль смогли лишь деревья, растущие в нескольких метрах от трассы.
В результате ДТП 28-летняя
Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ № 86 поставили автомобиль на колеса и отключили у него аккумулятор, что исключило возможное возгорание.