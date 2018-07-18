В Менделеевском районе Татарстана в ДТП разбилась семья с ребенком

Сообщение о смертельном ДТП вблизи населенного пункта Русский Сарсаз пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 14.29.

Малолитражка «Опель Корса», за рулем которой был 29-летний житель Набережных Челнов, вылетела на скорости с дороги в кювет и перевернулась. Остановить автомобиль смогли лишь деревья, растущие в нескольких метрах от трассы.

В результате ДТП 28-летняя девушка-пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее супруг, находившийся за рулем авто, и восьмилетний сын с многочисленными ушибами и гематомами были доставлены в БСМП Набережных Челнов.