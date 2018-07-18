В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера

Источник: AP 2018

По версии следствия, вечером 30 октября 2017 года в поселке Сормовский пролетарий 15-летний и 17-летний подростки беспричинно напали на односельчанина на улице, а потом занесли его в квартиру дома по улице Садовая, где продолжили избиение. Затем обвиняемые вынесли еще живого потерпевшего и сбросили его под крыльцо дома. От ранений 60-летний пенсионер скончался.

Вернувшись в квартиру, подростки жестоко избили ее хозяина, отмечают следователи. Потерпевший 56 лет намеренно перестал подавать признаки жизни, затаив дыхание, перестав шевелиться и говорить, после чего обвиняемые, полагая, что тот скончался, скрылись с места преступления.

«Обвиняемые заключены под стражу. Вину подростки признали частично. Оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.