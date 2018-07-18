Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-7 самых популярных в России пород кошек. Часть 1
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД
Юлия Барановская отправилась с детьми в круиз по океану
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам: история (фото)
Дженнер с бойфрендом скопировали съемку Биркин и Генсбура
Американская активистка залезла на Статую Свободы Манифестанты выступали против миграционной политики Трампа
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории
«Барселона» отказалась от покупки Головина
Путин заявил о реакции РФ, если Украина и Грузия вступят в НАТО
Минтруд рассказал о балльной системе пенсий
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
18 июля, источник: РИА Новости

В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера

Уголовное дело двух подростков, обвиняемых в убийстве пенсионера и покушении на убийство еще одного жителя Борского района, передано в суд, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.

Источник: AP 2018

По версии следствия, вечером 30 октября 2017 года в поселке Сормовский пролетарий 15-летний и 17-летний подростки беспричинно напали на односельчанина на улице, а потом занесли его в квартиру дома по улице Садовая, где продолжили избиение. Затем обвиняемые вынесли еще живого потерпевшего и сбросили его под крыльцо дома. От ранений 60-летний пенсионер скончался.

Вернувшись в квартиру, подростки жестоко избили ее хозяина, отмечают следователи. Потерпевший 56 лет намеренно перестал подавать признаки жизни, затаив дыхание, перестав шевелиться и говорить, после чего обвиняемые, полагая, что тот скончался, скрылись с места преступления.

«Обвиняемые заключены под стражу. Вину подростки признали частично. Оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних были привлечены родители обвиняемых. Также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый уполномоченный полиции за ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.

Все новости региона
 В Нижегородской области осудят двух школьников за убийство пенсионера
Акимов заявил о необходимости поддержать проекты Нижегородской области
Трамп: Путин несет ответственность за вмешательство в выборы
В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
В ТК может появиться новое основание для увольнения сотрудника
Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране»
В горах Шотландии нашли двух котят редкой породы
Уничтожение крыс привело к 50-кратному росту редких деревьев
Как выглядит проклятый остров в Италии (фото)
Спорт
Прощай, сказка: лучший мундиаль в истории Чемпионат мира закончился победой сборной Франции, но на самом деле победили в нем жители России, получившие в свое распоряжение уникальное событие длиною в месяц
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Еще одной структуре разрешат «нарушать» ПДД Иногда отступать от требований правил дорожного движения смогут сотрудники Росгвардии
Кино
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах» Светлана Дружинина сочла сына Кристины Орбакайте слишком взрослым для главной роли в новом фильме
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 модных трендов уходящего лета (фото) С каждым кадром съемки все дальше погружаемся в будущее и все точнее понимаем, как носить самые остромодные вещи
Дети
Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о второй беременности Телеведущая наконец отреагировала на догадки о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь