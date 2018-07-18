В Кишиневе маршрутка протаранила троллейбус

Источник: Actualitati.md

По сообщениям очевидцев, оба транспортных средства сильно пострадали- переднее колесо маршрутки почти полностью оказалось в салоне троллейбуса. У троллейбуса выбита дверь. Известно также, что водители не пострадали.

Пассажиров в троллейбусе не было. Однако, в маршрутке находилась маленькая девочка. Из машины ребенка вытащила кондуктор троллейбуса, она пробыла с малышкой до прибытия «Скорой». Девочку госпитализировали с множественными порезами, предположительно, от разлетевшихся осколков стекла.