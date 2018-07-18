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18 июля, источник: Actualitati.md

В Кишиневе маршрутка протаранила троллейбус

Инцидент произошел сегодня, ранним утром. Водитель маршрутного такси № 166, врезался в троллейбус.

Источник: Actualitati.md

По сообщениям очевидцев, оба транспортных средства сильно пострадали- переднее колесо маршрутки почти полностью оказалось в салоне троллейбуса. У троллейбуса выбита дверь. Известно также, что водители не пострадали.

Пассажиров в троллейбусе не было. Однако, в маршрутке находилась маленькая девочка. Из машины ребенка вытащила кондуктор троллейбуса, она пробыла с малышкой до прибытия «Скорой». Девочку госпитализировали с множественными порезами, предположительно, от разлетевшихся осколков стекла.

Виновником ДТП признан водитель маршрутного такси. Свою вину он полностью признал, объяснив, что авария случилась, буквально, в момент, вероятно, отказали тормоза. Водитель маршрутки получил 6 штрафных пунктов и штраф, в размере 1500 леев.

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