В ростовской больнице после отравления в поезде остаются тринадцать детей

Источник: РИА Новости

Ранее правоохранители сообщали, что группа детей в количестве 296 человек 12−14 лет следовала от станции «Рязань» до станции «Ростов» в детский оздоровительный лагерь. Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание. Медработники обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции.

«В настоящее время в Веселовской участковой больнице под наблюдением специалистов находятся 13 детей, приехавших из города Рязани на отдых к Азовскому морю», — говорится в сообщении. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Детям в полном объеме проводятся необходимые диагностические и противоэпидемические мероприятия.