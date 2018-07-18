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18 июля, источник: РИА Новости

В ростовской больнице после отравления в поезде остаются тринадцать детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Тринадцать детей остаются в больнице Ростовской области после отравления в поезде «Москва — Кисловодск», их состояние удовлетворительное, сообщает минздрав региона.

Источник: РИА Новости

Ранее правоохранители сообщали, что группа детей в количестве 296 человек 12−14 лет следовала от станции «Рязань» до станции «Ростов» в детский оздоровительный лагерь. Вечером 14 июля после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание. Медработники обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции.

«В настоящее время в Веселовской участковой больнице под наблюдением специалистов находятся 13 детей, приехавших из города Рязани на отдых к Азовскому морю», — говорится в сообщении. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Детям в полном объеме проводятся необходимые диагностические и противоэпидемические мероприятия.

Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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