На Синопской набережной горит «Лачетти»
«Сочувствую владельцу. За электрикой следить надо!», пишут очевидцы. Пользователи уже поделились видео с места происшествия.
«Сочувствую владельцу. За электрикой следить надо!», пишут очевидцы. Пользователи уже поделились видео с места происшествия.
Вечером, 18 июля на Синопской набережной вспыхнула белая «Лачетти». Причина возгарания неизвестна. Однако, очевидцы предположили, что машина могла загореться
Пожарные быстро приехали, рассказывает очевидец.
Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работают пожарные.
Ранее мы писали о пожаре в Киршах.