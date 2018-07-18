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18 июля, источник: Piter.tv

На Синопской набережной горит «Лачетти»

«Сочувствую владельцу. За электрикой следить надо!», пишут очевидцы. Пользователи уже поделились видео с места происшествия.

Вечером, 18 июля на Синопской набережной вспыхнула белая «Лачетти». Причина возгарания неизвестна. Однако, очевидцы предположили, что машина могла загореться из-за замыкания.

Пожарные быстро приехали, рассказывает очевидец.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работают пожарные.

Ранее мы писали о пожаре в Киршах.

На Синопской набережной горит «Лачетти»
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля© Piter.tv
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