Посольство проверяет информацию о гибели белоруса в Приэльбрусье
Альпинист вместе с группой совершал восхождение на гору Укю, однако сорвался в ущелье.
Альпинист вместе с группой совершал восхождение на гору Укю, однако сорвался в ущелье.
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские дипломаты проверяют информацию о гибели гражданина республики в районе горы Эльбрус, сообщила в среду белорусская дипмиссия в России.
Ранее глава высокогорного
«Посольство Беларуси в России проверяет информацию относительно гибели гражданина Республики Беларусь на Эльбрусе», — отметила дипмиссия в своем аккаунте в Twitter.
Альпинист сорвался накануне при восхождении на вершину горы Укю, высота которой составляет 4334 метра. Он покорял гору в составе группы из пяти человек. Тело нашли не сразу: начавшиеся накануне вечером поиски временно прекратились с наступлением темноты. Уже сегодня к спасателям присоединился и вертолет МЧС.