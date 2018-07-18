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18 июля, источник: Sputnik.by

Посольство проверяет информацию о гибели белоруса в Приэльбрусье

Альпинист вместе с группой совершал восхождение на гору Укю, однако сорвался в ущелье.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские дипломаты проверяют информацию о гибели гражданина республики в районе горы Эльбрус, сообщила в среду белорусская дипмиссия в России.

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Ранее глава высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев рассказал, что сегодня было найдено тело сорвавшегося в ущелье альпиниста. По предварительным данным, погибший — гражданин Беларуси.

«Посольство Беларуси в России проверяет информацию относительно гибели гражданина Республики Беларусь на Эльбрусе», — отметила дипмиссия в своем аккаунте в Twitter.

Альпинист сорвался накануне при восхождении на вершину горы Укю, высота которой составляет 4334 метра. Он покорял гору в составе группы из пяти человек. Тело нашли не сразу: начавшиеся накануне вечером поиски временно прекратились с наступлением темноты. Уже сегодня к спасателям присоединился и вертолет МЧС.

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