Посольство проверяет информацию о гибели белоруса в Приэльбрусье

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Белорусские дипломаты проверяют информацию о гибели гражданина республики в районе горы Эльбрус, сообщила в среду белорусская дипмиссия в России.

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Ранее глава высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев рассказал, что сегодня было найдено тело сорвавшегося в ущелье альпиниста. По предварительным данным, погибший — гражданин Беларуси.

«Посольство Беларуси в России проверяет информацию относительно гибели гражданина Республики Беларусь на Эльбрусе», — отметила дипмиссия в своем аккаунте в Twitter.