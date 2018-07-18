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18 июля, источник: Sputnik.md

Четыре дня ужаса: 85-летний мужчина в Молдове держал в заложниках школьницу

Кошмарный случай произошел в одном из центральных районов Молдовы: незнакомый пожилой мужчина похитил маленькую девочку и удерживал ее в заложниках.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: 85-летний мужчина похитил девятилетнюю девочку и держал ее взаперти в течение четырех дней. Все произошло в районе Теленешты.

Несовершеннолетняя пропала 14 июля, а на второй день родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе с членами семьи пропавшей начали поиски. Ребенка нашли 18 июля. Девочку насильно удерживали в доме пожилого мужчины.

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«Девочка отправилась играть с друзьями. Вечером, когда она захотела пойти домой, она встретила пожилого человека. Он убедил ребенка отправится к нему домой. Затем мужчина удерживал девочку взаперти в своем доме. Мы не знаем, кормил ли он ее и заботился ли о ней», — рассказала Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Диана Максим.

Девочка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что не подвергалась сексуальному насилию со стороны 85-летнего мужчины. Сейчас она получает поддержку психолога. Полицейские порекомендовали родителям несовершеннолетней отправить ребенка в специальный центр, где психологическая помощь предоставляется в течение нескольких дней. Затем ее еще раз заслушают.

Пенсионеру предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если его вина будет доказана, то ему грозит до семи лет тюрьмы. Журналисты Sputnik будут держать на контроле все этапы расследования.

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 Четыре дня ужаса: 85-летний мужчина в Молдове держал в заложниках школьницу
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