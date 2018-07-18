Четыре дня ужаса: 85-летний мужчина в Молдове держал в заложниках школьницу

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. История, от которой кровь стынет в жилах: 85-летний мужчина похитил девятилетнюю девочку и держал ее взаперти в течение четырех дней. Все произошло в районе Теленешты.

Несовершеннолетняя пропала 14 июля, а на второй день родители обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вместе с членами семьи пропавшей начали поиски. Ребенка нашли 18 июля. Девочку насильно удерживали в доме пожилого мужчины.

«Девочка отправилась играть с друзьями. Вечером, когда она захотела пойти домой, она встретила пожилого человека. Он убедил ребенка отправится к нему домой. Затем мужчина удерживал девочку взаперти в своем доме. Мы не знаем, кормил ли он ее и заботился ли о ней», — рассказала Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Диана Максим.

Девочка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что не подвергалась сексуальному насилию со стороны 85-летнего мужчины. Сейчас она получает поддержку психолога. Полицейские порекомендовали родителям несовершеннолетней отправить ребенка в специальный центр, где психологическая помощь предоставляется в течение нескольких дней. Затем ее еще раз заслушают.