СК: житель Заславля захватил в заложники собственную дочь
Несколько часов правоохранители вели переговоры с преступником, выдвигавшим различные требования, затем началась спецоперация — мужчину ликвидировали.
Несколько часов правоохранители вели переговоры с преступником, выдвигавшим различные требования, затем началась спецоперация — мужчину ликвидировали.
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Житель Заславля захватил в заложники собственную дочь, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
В среду в отделении «Белинвестбанка» в Заславле 46-летний местный житель захватил в заложники беременную девушку. Более двух часов правоохранители уговаривали его сдаться, но безуспешно. Бойцы «Алмаза» штурмовали отделение банка, в результате спецоперации преступник был убит. Заложница не пострадала.
«Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства происшествия в отделении банка в Заславле, где мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь», — рассказали в СК.
В настоящее время на месте происшествия работает
«Назначен комплекс экспертиз, изъяты записи камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и потерпевшей», — проинформировали в СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника» УК РБ. Ведется расследование.