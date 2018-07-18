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18 июля, источник: Sputnik.by

СК: житель Заславля захватил в заложники собственную дочь

Несколько часов правоохранители вели переговоры с преступником, выдвигавшим различные требования, затем началась спецоперация — мужчину ликвидировали.

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Житель Заславля захватил в заложники собственную дочь, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В среду в отделении «Белинвестбанка» в Заславле 46-летний местный житель захватил в заложники беременную девушку. Более двух часов правоохранители уговаривали его сдаться, но безуспешно. Бойцы «Алмаза» штурмовали отделение банка, в результате спецоперации преступник был убит. Заложница не пострадала.

«Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства происшествия в отделении банка в Заславле, где мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь», — рассказали в СК.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова и передвижная криминалистическая лаборатория.

«Назначен комплекс экспертиз, изъяты записи камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и потерпевшей», — проинформировали в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложника» УК РБ. Ведется расследование.

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