СК: житель Заславля захватил в заложники собственную дочь

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Житель Заславля захватил в заложники собственную дочь, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

В среду в отделении «Белинвестбанка» в Заславле 46-летний местный житель захватил в заложники беременную девушку. Более двух часов правоохранители уговаривали его сдаться, но безуспешно. Бойцы «Алмаза» штурмовали отделение банка, в результате спецоперации преступник был убит. Заложница не пострадала.

«Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства происшествия в отделении банка в Заславле, где мужчина взял в заложники свою 23-летнюю дочь», — рассказали в СК.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ABNR7VJaFa8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BGNgg_6Zvyw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника УСК по Минской области Павла Игнатова и передвижная криминалистическая лаборатория.

«Назначен комплекс экспертиз, изъяты записи камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей и потерпевшей», — проинформировали в СК.