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18 июля, источник: Комсомольская правда

В Перми в промзоне Осенцов произошел разлив неизвестной жидкости

На место выезжал глава Индустриального района.

Вечером в среду, 18 июля, в Осенцах, на улице Промышленной произошел разлив неизвестной жидкости. На место происшествия выезжал глава Индустриального района Александр Иванов.

Он очень кратко прокомментировал ситуацию:

— Это обычная ситуация для промышленной зоны. Жителям ничего не угрожает. Пусть собственники разбираются между собой: чья земля и чья ответственность.

Ранее мы писали о том, что у пустующего офиса управляющей компании на ул. Лодыгина, 28 в Свердловском районе обнаружили свалку люминесцентных ламп. Фотография опасной находки вызвала большой резонанс. Пермяки считают, что ртуть, содержащаяся в лампах, может попасть в окружающую среду. Напомним, что люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в мусор вместе с другими отходами. Утилизацией предметов, содержащих ртуть, должны заниматься специальные компании.

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