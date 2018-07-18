В Перми в промзоне Осенцов произошел разлив неизвестной жидкости
На место выезжал глава Индустриального района.
На место выезжал глава Индустриального района.
Вечером в среду, 18 июля, в Осенцах, на улице Промышленной произошел разлив неизвестной жидкости. На место происшествия выезжал глава Индустриального района Александр Иванов.
Он очень кратко прокомментировал ситуацию:
— Это обычная ситуация для промышленной зоны. Жителям ничего не угрожает. Пусть собственники разбираются между собой: чья земля и чья ответственность.
Ранее мы писали о том, что у пустующего офиса управляющей компании на ул. Лодыгина, 28 в Свердловском районе обнаружили свалку люминесцентных ламп. Фотография опасной находки вызвала большой резонанс. Пермяки считают, что ртуть, содержащаяся в лампах, может попасть в окружающую среду. Напомним, что люминесцентные лампы нельзя выбрасывать в мусор вместе с другими отходами. Утилизацией предметов, содержащих ртуть, должны заниматься специальные компании.