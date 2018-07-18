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18 июля, источник: Zakon.kz

Избитая соседкой девочка рассказала новые подробности ЧП

45-летняя жительница Алматы избила ребенка на детской площадке.

Источник: Zakon.kz

В Алматы взрослая женщина избила 13-летнего подростка на детской площадке. Школьница с сотрясением мозга лежит в больнице, а её обидчице грозит только штраф, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Инцидент, который произошёл в минувшую субботу в алматинском дворе, до сих пор горячо обсуждают. 45-летняя женщина курила на детской площадке. Гульжан Сейдомаровой не понравилась шумная компания подростков, она сделала замечание девочкам, а после словесной перепалки в дело пошли кулаки.

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Лаура Нуркебаева, пострадавшая:

— Она ко мне подошла и сказала: «Если ты сейчас не замолкнешь, то я убью тебя и где-нибудь закопаю, и не посмотрю на твой возраст». Потом я подхожу к ней и говорю: «Женщина, если вы еще раз так будете обо мне говорить, что я проститутка, тем более угрожать мне, вы будете отвечать уголовно». Она мне ничего не сказала, она просто встала, взяла меня за шею и начала душить.

Очевидец:

— Я сидела вон там, отдельно вообще, а они вот здесь вот девочки сидели, и шум-гам был такой. И потом Гульжан встала, сказала, ты что? Ну, они ее начали оскорблять, и она подошла с бутылкой, обыкновенная стеклянная бутылка, и та начала что попало говорить. Потом она видимо, начала ее это самое… Стукнула или что-то, ну, не так сильно.

«Не так сильно» в итоге обернулось тем, что 13-летняя Лаура получила сотрясение мозга, травму головы и гематомы на шее. Мать девочки написала заявление в полицию, а затем и в прокуратуру. Стражи порядка сразу предупредили Сауле, что будет возбуждено административное производство, а значит, обидчице её дочери грозит только штраф в размере 36-ти тысяч тенге.

Сауле Иншибаева, мать пострадавшей:

— Я, честно говоря, в тот момент была ошарашена тем, что эта женщина может просто заплатить штраф в размере 15 МРП и ходить спокойно дальше. А мой ребенок с разбитой головой, со шрамом на лбу, со стрессом психоэмоциональным, она будет сидеть дома, и бояться выходить из дома. Я считаю, это несправедливо.

Узнать у Гульжан Сейдомаровой её версию произошедшего журналистам не удалось: женщина отказалась общаться с прессой. Но даже если подростки позволили себе сквернословие, это не повод бить их. Этот инцидент страшен не только фактом применения силы взрослого в отношении ребёнка, но ещё и равнодушием людей, которые видели, что происходит, но не вмешались в ситуацию и не остановили агрессивную женщину. Психологи объясняют отсутствие сопереживания тем, что у современных людей деформирована система ценностей.

Владимир Стеблянко, президент Ассоциации психологов РК:

— В нашей системе ценностей колоссальные преимущества заложены это: первое — любовь, второе — семья, третье — дети и отношения. Все четыре первоценности начинают деформироваться. А женщина, которая била 13-летнюю девочку, она переполнена негативной энергией, переполнена, и чтобы освободиться от негативной энергии, посмотрите, какое злое деяние она совершает!

На сегодняшний день в полиции три заявления по этому инциденту: от мамы Лауры, от родителей Дариги, одноклассницы пострадавшей. Именно она попыталась остановить агрессию и защитить подругу от 45-летней женщины. И третье заявление написала одна из взрослых свидетельниц инцидента, она обвиняет Лауру Нуркебаеву в оскорблении чести и достоинства.

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