Избитая соседкой девочка рассказала новые подробности ЧП
45-летняя жительница Алматы избила ребенка на детской площадке.
45-летняя жительница Алматы избила ребенка на детской площадке.
В Алматы взрослая женщина избила 13-летнего подростка на детской площадке. Школьница с сотрясением мозга лежит в больнице, а её обидчице грозит только штраф, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».
Инцидент, который произошёл в минувшую субботу в алматинском дворе, до сих пор горячо обсуждают. 45-летняя женщина курила на детской площадке. Гульжан Сейдомаровой не понравилась шумная компания подростков, она сделала замечание девочкам, а после словесной перепалки в дело пошли кулаки.
Лаура Нуркебаева, пострадавшая:
— Она ко мне подошла и сказала: «Если ты сейчас не замолкнешь, то я убью тебя и
Очевидец:
— Я сидела вон там, отдельно вообще, а они вот здесь вот девочки сидели, и
«Не так сильно» в итоге обернулось тем, что 13-летняя Лаура получила сотрясение мозга, травму головы и гематомы на шее. Мать девочки написала заявление в полицию, а затем и в прокуратуру. Стражи порядка сразу предупредили Сауле, что будет возбуждено административное производство, а значит, обидчице её дочери грозит только штраф в размере 36-ти тысяч тенге.
Сауле Иншибаева, мать пострадавшей:
— Я, честно говоря, в тот момент была ошарашена тем, что эта женщина может просто заплатить штраф в размере 15 МРП и ходить спокойно дальше. А мой ребенок с разбитой головой, со шрамом на лбу, со стрессом психоэмоциональным, она будет сидеть дома, и бояться выходить из дома. Я считаю, это несправедливо.
Узнать у Гульжан Сейдомаровой её версию произошедшего журналистам не удалось: женщина отказалась общаться с прессой. Но даже если подростки позволили себе сквернословие, это не повод бить их. Этот инцидент страшен не только фактом применения силы взрослого в отношении ребёнка, но ещё и равнодушием людей, которые видели, что происходит, но не вмешались в ситуацию и не остановили агрессивную женщину. Психологи объясняют отсутствие сопереживания тем, что у современных людей деформирована система ценностей.
Владимир Стеблянко, президент Ассоциации психологов РК:
— В нашей системе ценностей колоссальные преимущества заложены это: первое — любовь, второе — семья, третье — дети и отношения. Все четыре первоценности начинают деформироваться. А женщина, которая била 13-летнюю девочку, она переполнена негативной энергией, переполнена, и чтобы освободиться от негативной энергии, посмотрите, какое злое деяние она совершает!
На сегодняшний день в полиции три заявления по этому инциденту: от мамы Лауры, от родителей Дариги, одноклассницы пострадавшей. Именно она попыталась остановить агрессию и защитить подругу от 45-летней женщины. И третье заявление написала одна из взрослых свидетельниц инцидента, она обвиняет Лауру Нуркебаеву в оскорблении чести и достоинства.