Заложницу из Заславля следователи допросили, с ней работают психологи

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Следователи допросили молодую женщину, которую в заложницы захватил житель Заславля в местном отделении банка, сообщили источники Sputnik в правоохранительных органах.

Днем 18 июля в Заславле в местном отделении «Белинвестбанка» была захвачена в заложники 23 летняя беременная женщина. Мужчина, вооруженный ножом, несколько часов удерживал ее в заложниках.

«Потерпевшая допрошена, ее жизни ничто не угрожает», — сказали в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, с молодой женщиной, которая подверглась насилию во время того, как она была заложницей, будут работать психологи — ей будет оказана квалифицированная помощь.

СК возбудил дело

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по факту захвата заложника. Сразу после проведения спецоперации по освобождению захваченной в заложники женщины следователи приступили к осмотру место преступления. Эксперты пока не озвучивают основные версии дела, а также информацию о том, что требовал злоумышленник.

Руководил Шуневич

Спецоперацией по освобождению заложницы руководил министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич. Он отдал приказ штурмовать отделение банка, где находились беременная заложница и преступник.

По словам Шуневича, переговоры результатов не дали и было принято решение штурмовать отделение банка. Спецназ ликвидировал захватившего в заложники ранее судимого 46-летнего жителя Заславля.

В правоохранительных органах опровергли информацию, что он был мужем заложницы. «Они родственники, но он не муж заложницы», — сказали источники Sputnik.