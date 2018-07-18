В Москве напали на офис «Бинбанка»
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Двое людей совершили вооруженное нападение на офис Бинбанка, находящийся на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Двое людей совершили вооруженное нападение на офис Бинбанка, находящийся на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в
Злоумышленникам удалось похитить деньги, пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет. При этом в банке отказались называть сумму причиненного ущерба.
В кредитной организации также отметили, что служба безопасности банка совместно с полицией работает на месте и выясняет все детали происшествия.