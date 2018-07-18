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18 июля, источник: Kazinform

Убийца пенсионерки приговорен к 15 годам лишения свободы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — Житель Есиля, на счету которого грабеж, воровство лошадей и убийство пенсионерки, приговорен к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области.

Источник: Kazinform

Из приговора суда следует, что 40-летний житель города Есиля узнал о пенсионерке, проживающей одиноко. Вместе с подельником мужчина решил ограбить пожилую женщину. Взломав входную дверь, они проникли в квартиру, повалили на пол вышедшую им навстречу пенсионерку, забрали кошелек стоимостью 5 тыс. тенге, в котором хранились 38 тыс. тенге, и скрылись.

Чуть позже он же вместе с подельниками похитил трех лошадей, пасшихся возле Есиля, стоимостью 350 тыс. тенге каждая.

Следующее преступление злоумышленник совершил в доме, где, подрабатывая, менял тэн. Взломав гвоздодером форточку, он проник в квартиру, откуда, вскрыв сейф, расположенный в спальной комнате, похитил золото и серебро на общую сумму 295 тыс. тенге.

Узнав об еще одной пенсионерке, проживающей без родственников, подсудимый вновь решился на грабеж. Взяв бельевую веревку, скотч, гвоздодер, табуретку, он отправился к дому женщины. По уже известному сценарию взломал форточку и проник в квартиру, но пенсионерка услышала шум и зашла на кухню.

Мужчина повалил пожилую женщину на пол, намереваясь связать ее. Однако та оказала сопротивление и пыталась звать на помощь. Мужчина не только сломал пенсионерке несколько ребер, но и обмотал голову женщины скотчем, чтобы та замолчала. Однако пенсионерке удалось сорвать скотч, и тогда подсудимый ее задушил. После убийства он обыскал квартиру и обнаружил в шкафу 100 тыс. тенге, отложенные на похороны.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, раскаялся и рассказал суду, что наводчицей на пенсионерок, проживающих без родственников, выступала его гражданская супруга. По словам мужчины, на первое преступление его толкнул пасынок, который также принимал в нем участие.

Таким образом мужчина совершил грабеж, кражу, разбой и убийство. Суд приговорил его к 15 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, с осужденного взысканы различные суммы возмещения морального вреда потерпевшим, в том числе 1 млн тенге — дочери убитой пенсионерки.

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