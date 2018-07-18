Погибшая британка приняла «Новичок» за духи и побрызгалась им

Телеканал отмечает, что погибшая набрызгала яд на лицо и руки из флакона, который она нашла в местном парке вместе со своим другом Чарльзом Роули. Это подтверждает утверждение полиции о том, что «Новичок» был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

17 июля началось вскрытие погибшей, эксперты попытаются установить точную причину ее смерти, а также попробуют сделать окончательный вывод, умерла ли Стерджесс от «Новичка» из той же партии, которым отравился Скрипаль.