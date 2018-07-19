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00:35 (мск), источник: Sputnik.md

Ливень привел к потопу в Кишиневе: столица ушла под воду

Затопленные улицы, проблемы с транспортом, вода по колено и беспомощность столичных властей — на Кишинев обрушился ливень.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 июл — Sputnik. Вечером в среду на Кишинев обрушилась стихия — ливень. Сильный дождь продолжается примерно с девяти вечера. Всего за час осадков город затопило — столица в прямом смысле ушла под воду. Дороги превратились в реки, так как дождевые стоки не справляются с таким объемом воды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Практически во всех районах столицы колеса машин полностью погрузились под воду. Некоторые водители троллейбусов проезжаютостановки и останавливаются там, где пассажирам удобно было выйти, и люди не оказались в воде по колено.

Затапливает и подвалы жилых домов, и даже новостороев.

Между тем, синоптики не объявляли никаких метеопредупреждений.

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