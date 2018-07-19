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00:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино

В Кемерово шесть местных жителей украли изъятые игровые автоматы и открыли нелегальное казино. Об этом сообщается на сайте областного СК.

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемые устроили игорный зал в подвальном помещении в Центральном районе Кемерова, «замаскировав» его под предприятие, занимающееся торговлей векселями. После того, как афера была раскрыта, следователи изъяли не менее 30 игровых автоматов и компьютерное оборудование.

Также следствие выяснило, что лица из числа подозреваемых похитили 15 игровых автоматов, ранее изъятых сотрудниками полиции по другому уголовному делу. Тем самым они причинили ущерб в размере 225 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

8 февраля источник «Ленты.ру» в силовых структурах сообщил, что полицейские выявили крупное подпольное казино в Москве, которое располагалось в квартире, принадлежащей Виктору Буту, отбывающему 25-летний тюремный срок в США. Организатор казино задержан и уже дает признательные показания. При этом уточнялось, что его связь с Бутом будет устанавливаться.

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