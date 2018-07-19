В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемые устроили игорный зал в подвальном помещении в Центральном районе Кемерова, «замаскировав» его под предприятие, занимающееся торговлей векселями. После того, как афера была раскрыта, следователи изъяли не менее 30 игровых автоматов и компьютерное оборудование.

Также следствие выяснило, что лица из числа подозреваемых похитили 15 игровых автоматов, ранее изъятых сотрудниками полиции по другому уголовному делу. Тем самым они причинили ущерб в размере 225 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.