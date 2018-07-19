На МКАД самосвал врезался в опору моста, есть пострадавшие
На МКАД самосвал врезался в опору моста, сообщает Агентство «Москва».
На МКАД самосвал врезался в опору моста, сообщает Агентство «Москва».
ДТП произошло в районе улицы Рябиновая. По данным экстренных служб, есть пострадавшие.
Как уточнил собеседник агентства в правоохранительных органах, на 49 км МКАД в опору моста врезался самосвал.
В настоящий момент один человек зажат в салоне автомобиля. К месту ДТП выехали спасатели. Информация уточняется.