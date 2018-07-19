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13:08 (мск), источник: Noi.md

Новые подробности в деле об убийстве перед ночным клубом в Кишиневе

Спортсмены Аурел Игнат и Михай Пыргару сядут на скамью подсудимых за хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное несколькими лицами, которое привело к смерти человека, передает Noi.md.

Источник: Noi.md

Прокуратура муниципия Кишинев завершила расследование и направила в суд уголовное дело на имена двух обвиняемых.

Согласно доказательной базе, 19 мая, во время ссоры на стоянке торгового центра, подсудимые вместе с сообщником избили Сергея Беженару. Среди пострадавших были Ион Беженару и Сергей Браду.

В Институте неотложной медицины эти двое были опрошены сотрудниками полиции, но они отказались подать жалобу и сказали, что травмы получены ими после падения с лестницы. В этих обстоятельствах было заведено уголовное дело о хулиганстве. В тот же день было заведено еще одно уголовное дело о хулиганстве, умышленное причинение вреда здоровью, совершенное несколькими лицами.

Из-за полученных травм Сергей Беженару скончался в больнице в ночь с 24 на 25 мая. Впоследствии брат потерпевшего подал жалобу в полицию с просьбой признать его потерпевшей стороной. Жалобы были поданы в тот же день матерью жертвы и его сожительницей.

После комплекса действий по уголовному преследованию, включая допросы свидетелей и изучение записей камер наблюдения, были выявлены лица, участвующие в совершении преступления. Михай Пыргару был задержан 25 мая, а Аурел Игнат — через день. На их имена были выданы ордеры на превентивный арест, которые были продлены до настоящего времени. Третий обвиняемый в соучастии в совершении этих преступлений по-прежнему разыскивается полицией, его дело будет рассматриваться в отдельном судебном разбирательстве.

Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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