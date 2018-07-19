Инспектор ГИБДД из Нижнекамска спас жизнь 15-летней девочке

В воскресенье, 15 июля, к инспектору ГИБДД Радику Салимову подъехал взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 15-летняя дочь умирает.

Сотрудник ДПС без промедления пришел на помощь девочке, у которой на тот момент уже не прощупывался пульс и не было дыхания. Госавтоиспектор стал оказывать ей доврачебную помощь, а его напарник лейтенант Алик Гатауллин вызвал «скорую».