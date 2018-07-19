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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде пьяный автомойщик угнал и разбил машину клиента

Волгоградцы, проезжавшие утром среды, 18 июля, по Третьей продольной, были шокированы страшным зрелищем — на дороге лежал перевернутый на крышу кроссовер Nissan. Но водителя в салоне не было.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», автомобиль оказался в угоне. Утром 18 июля в полицию обратился владелец машины. Он рассказал, что оставил кроссовер на мойке в Дзержинском районе, а когда вернулся забирать свой Nissan, то не обнаружил автомобиля.

Вскоре выяснилось, что разбитый Nissan Qashqai, лежащий на третьей продольной — и есть тот кроссовер, который мужчина оставил на мойке. Еще через несколько часов выяснилось, что машину угнал 22-летний мойщик. Он помыл машину, выгнал ее на стоянку, крепко выпил, а затем решил поехать покататься, ведь ключи от кроссовера были у него в кармане. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, опрокинул иномарку, и скрылся с места происшествия.

Остатки автомобиля возвращены законному владельцу, а угонщик сейчас ищет себе адвокатов.

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