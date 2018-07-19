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12:54 (мск), источник: ТАСС

Работа шахты «Черемуховская» в Свердловской области приостановлена из-за ЧП на реке Калья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Работы в забоях шахты «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в «Русал») приостановлены в целях безопасности из-за провала на канале реки Калья в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе «Русала» в УрФО.

«В настоящее время водоприток на шахте “Черемуховская” снижен до нормального, угрозы затопления шахты нет, все забои находятся в рабочем состоянии. В целях безопасности работы в забоях были приостановлены. Планируется, что шахта “Черемуховская” начнет работать в штатном режиме в ближайшее время», — сказали в пресс-службе.

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В «Русале» отметили, что инцидент не повлиял на работу остальных шахт предприятия. СУБР ведет поставки боксита в полном объеме в соответствии с договорами.

Североуральский бокситовый рудник расположен в городе Североуральске в 450 километрах от Екатеринбурга.

О происшествии.

16 июля в Североуральске произошел провал в канале реки Калья, из-за чего речная вода попала в водозабор. Для хозяйственно-бытовых нужд вода в населенные пункты Североуральского округа подается в полном объеме, однако для питья она непригодна из-за несоответствия санитарным нормам.

18 июля бесплатная раздача воды была приостановлена по техническим причинам, из резервного фонда администрации Североуральского городского округа для приобретения воды выделено 250 тыс. рублей.

Население Североуральска — 26,5 тыс. человек.

ЧП в Североуральске: в городе открыты пункты выдачи воды
Во время загрузки произошла ошибка.
10:47 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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