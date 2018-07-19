Отравление детей в «Ласпи»: чиновникам Севастополя грозит уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в прокуратуре, в «Ласпи» не были проведены дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка, нарушались требования к хранению отходов и не проводилась уборка помещений.

Кроме того, столовая и пищеблок не были оборудованы в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, не были представлены результаты исследований воды, а емкость для ее сбора находилась в аварийном состоянии.

Также отсутствовали штатное расписание, списочный состав сотрудников, программы производственного контроля и данные о прохождении сотрудниками медицинских осмотров.

Вместе с тем, по словам представителей прокуратуры, при наличии указанных нарушений закона территориальный орган Роспотребнадзора выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии детской здравницы санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе и Департамента здравоохранения города Севастополя по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Проверки продолжаются.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 8 июня двое детей из детского лагеря «Ласпи» были госпитализированы с острым гастроэнтеритом легкой и средней степени тяжести. Позже в стационар было переведено 28 человек, включая 7 взрослых (вожатых). В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что причиной заболевания стали носители патогенного стафилококка среди работников пищеблока и грубые нарушения санитарных норм.