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13:51 (мск), источник: Новая Кубань

Мужчину унесло в открытое море в Геленджике, его разыскивают

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из пляжей в Геленджике.

Отдыхающего сильной волной унесло в открытое море. Уполномоченные ведомства ведут розыск.
Мужчину купался в море во время шторма.

В связи с непогодой граждан неоднократно призывала к бдительности администрация курортного города.

На официальном сайте опубликованы предупреждения об усилении ветра и формировании смерчей над акваторией Черного моря.

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