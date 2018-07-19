Мужчину унесло в открытое море в Геленджике, его разыскивают
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из пляжей в Геленджике.
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Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент произошел на одном из пляжей в Геленджике.
Отдыхающего сильной волной унесло в открытое море. Уполномоченные ведомства ведут розыск.
Мужчину купался в море во время шторма.
В связи с непогодой граждан неоднократно призывала к бдительности администрация курортного города.
На официальном сайте опубликованы предупреждения об усилении ветра и формировании смерчей над акваторией Черного моря.