ГУВД раскрыло детали и причины пожара в бизнес-центре «Сигма»

Источник: Podrobno.uz

«Этим утром, в 5:17, в Управление пожарной безопасности города Ташкента поступило сообщение о возгорании в здании бизнес-центра “Сигма”, расположенного в Мирабадском районе по улице Нукус. На место происшествия незамедлительно выехали боевые расчеты огнеборцев. Оперативными и слаженными действиями личного состава пожар ликвидирован в 5:49. В результате пожара пострадали обшивка здания и помещение оздоровительного центра, расположенное на четвертом этаже девятиэтажного здания. Среди людей жертв и пострадавших нет», — отметили в ГУВД.

Предварительная причина пожара — оставление без присмотра электронагревательное оборудование в СПА-салоне оздоровительного центра.

Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента убедительно просит всех руководителей и работников объектов отраслей экономики и социальной сферы строго соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электробытовые приборы, следовать инструкции по применению газо- и электроприборов, не допускать превышения нагрузки на электропроводку.

Отметим, что 12 июля в Ташкенте произошел пожар в четырехэтажном здании супермаркета «Кристалл», расположенном по улице Юнус ота в Юнусабадском районе, где работал только 1 этаж. Тогда благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников службы пожарной безопасности, было не допущено распространение огня на нижние этажи здания и травмирование людей.