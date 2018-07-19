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14:06 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД раскрыло детали и причины пожара в бизнес-центре «Сигма»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел раскрыло детали и предварительную причину пожара, который произошел сегодня в здании бизнес-центра «Сигма», — сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Этим утром, в 5:17, в Управление пожарной безопасности города Ташкента поступило сообщение о возгорании в здании бизнес-центра “Сигма”, расположенного в Мирабадском районе по улице Нукус. На место происшествия незамедлительно выехали боевые расчеты огнеборцев. Оперативными и слаженными действиями личного состава пожар ликвидирован в 5:49. В результате пожара пострадали обшивка здания и помещение оздоровительного центра, расположенное на четвертом этаже девятиэтажного здания. Среди людей жертв и пострадавших нет», — отметили в ГУВД.

Предварительная причина пожара — оставление без присмотра электронагревательное оборудование в СПА-салоне оздоровительного центра.

Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента убедительно просит всех руководителей и работников объектов отраслей экономики и социальной сферы строго соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электробытовые приборы, следовать инструкции по применению газо- и электроприборов, не допускать превышения нагрузки на электропроводку.

Отметим, что 12 июля в Ташкенте произошел пожар в четырехэтажном здании супермаркета «Кристалл», расположенном по улице Юнус ота в Юнусабадском районе, где работал только 1 этаж. Тогда благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников службы пожарной безопасности, было не допущено распространение огня на нижние этажи здания и травмирование людей.

После пожара, произошедшего в здании супермаркета, в столице были усилены меры по обеспечению безопасности посетителей крупных торгово-развлекательных комплексов.

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