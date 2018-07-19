ГУВД раскрыло детали и причины пожара в бизнес-центре «Сигма»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел раскрыло детали и предварительную причину пожара, который произошел сегодня в здании
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел раскрыло детали и предварительную причину пожара, который произошел сегодня в здании
«Этим утром, в 5:17, в Управление пожарной безопасности города Ташкента поступило сообщение о возгорании в здании
Предварительная причина пожара — оставление без присмотра электронагревательное оборудование в
Управление пожарной безопасности ГУВД Ташкента убедительно просит всех руководителей и работников объектов отраслей экономики и социальной сферы строго соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять без присмотра электробытовые приборы, следовать инструкции по применению газо- и электроприборов, не допускать превышения нагрузки на электропроводку.
Отметим, что 12 июля в Ташкенте произошел пожар в четырехэтажном здании супермаркета «Кристалл», расположенном по улице Юнус ота в Юнусабадском районе, где работал только 1 этаж. Тогда благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников службы пожарной безопасности, было не допущено распространение огня на нижние этажи здания и травмирование людей.
После пожара, произошедшего в здании супермаркета, в столице были усилены меры по обеспечению безопасности посетителей крупных