Уральский хирург покалечил сибирячку во время пластической операции
Следователи начали проверку.
Следователи начали проверку.
В Екатеринбург на прием в одну из пластических клиник приехала жительница города Сургут. Женщина хотела сделать коррекцию груди, но ей предложили сделать заодно и ягодицы. В итоге, вместо красивой формы девушка получила увечья и теперь едва может передвигаться.
— По предварительной информации, 40-летней жительнице города Сургут были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Проводится проверка, какой вред был причинен здоровью женщины. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, — рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном комитете.
По словам женщины, она теперь не может спокойно передвигаться, поскольку испытывает сильные боли. В том числе, сибирячка не может спокойно сидеть в кресле, а для перелетов покупает сразу три места, чтобы лететь лежа.