Уральский хирург покалечил сибирячку во время пластической операции

В Екатеринбург на прием в одну из пластических клиник приехала жительница города Сургут. Женщина хотела сделать коррекцию груди, но ей предложили сделать заодно и ягодицы. В итоге, вместо красивой формы девушка получила увечья и теперь едва может передвигаться.

— По предварительной информации, 40-летней жительнице города Сургут были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Проводится проверка, какой вред был причинен здоровью женщины. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, — рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном комитете.