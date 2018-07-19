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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Уральский хирург покалечил сибирячку во время пластической операции

Следователи начали проверку.

В Екатеринбург на прием в одну из пластических клиник приехала жительница города Сургут. Женщина хотела сделать коррекцию груди, но ей предложили сделать заодно и ягодицы. В итоге, вместо красивой формы девушка получила увечья и теперь едва может передвигаться.

— По предварительной информации, 40-летней жительнице города Сургут были оказаны медицинские услуги ненадлежащего качества. Проводится проверка, какой вред был причинен здоровью женщины. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела, — рассказали «КП-Екатеринбург» в следственном комитете.

По словам женщины, она теперь не может спокойно передвигаться, поскольку испытывает сильные боли. В том числе, сибирячка не может спокойно сидеть в кресле, а для перелетов покупает сразу три места, чтобы лететь лежа.

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