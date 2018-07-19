Источник: Вести - Новосибирск

В Бердске пропал 11-летний мальчик с рюкзаком, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной в Бердске, с тех пор о мальчике ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в синюю или бежевую футболку, темную кепку, зауженные темно-зеленые штаны, темные кеды на светлой подошве.

С собой у ребенка была темно-синяя спортивная сумка, сумка-рюкзак на завязках.