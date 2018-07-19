В Бердске пропал 11-летний мальчик с рюкзаком
11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной, с тех пор о мальчике ничего не известно, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной, с тех пор о мальчике ничего не известно, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
В Бердске пропал 11-летний мальчик с рюкзаком, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной в Бердске, с тех пор о мальчике ничего не известно.
Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы,
Был одет в синюю или бежевую футболку, темную кепку, зауженные
С собой у ребенка была
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8- 953−887−17−71, 8−951−387−07−58.