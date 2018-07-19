Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Керченский пролив закрыт»: на Украине ужаснулись ответу РФ - СМИ
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Стали известны подробности нового проекта «Социальная няня»
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Бузова показала, как носить «макияж без макияжа»
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
27-летнего внука Пугачевой лишили главной роли в «Гардемаринах»
Больной раком Юдашкин выглядит хуже жены - Кобзон
Знаменитый актер Федорченко лишился ноги в ДТП
Ксения Собчак пришла на телеэфир в неоднозначном наряде
Бузова показала, как носить «макияж без макияжа»
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Как дизайнеры оформляют свои кухни: 6 примеров
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
13:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске пропал 11-летний мальчик с рюкзаком

11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной, с тех пор о мальчике ничего не известно, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Источник: Вести - Новосибирск

В Бердске пропал 11-летний мальчик с рюкзаком, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

11-летний Антон Сметанин днём 18 июля ушёл из своего дома на улице Спортивной в Бердске, с тех пор о мальчике ничего не известно.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в синюю или бежевую футболку, темную кепку, зауженные темно-зеленые штаны, темные кеды на светлой подошве.

С собой у ребенка была темно-синяя спортивная сумка, сумка-рюкзак на завязках.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8- 953−887−17−71, 8−951−387−07−58.

Все новости региона
Тринадцатилетний мальчик из Новосибирской области пропал в горах Сочи
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Как выглядит Зона молчания в Мексике (фото)
Эксперты выяснили, куда чаще летают женщины, а куда — мужчины
Американец прошёл 30 км, чтобы попасть на работу в первый день
В янтаре нашли останки древнейшего змееныша
Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе
Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Спорт
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре Представляем прообраз сборной, которая должна выступить через четыре с половиной года на мундиале в Катаре
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Трешка с модульной мебелью и прозрачной гардеробной
Петербуржцев заставили оплачивать чужие счета за ЖКХ
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь