Шесть человек попали в больницу Челябинска с «травмой ныряльщика»

Шесть человек попали в Челябинскую областную больницу с «травмой ныряльщика» — так медики неофициально называют повреждения шейного отдела позвоночника, полученные после прыжка в воду.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, у большинства госпитализированных тяжёлые травмы спинного мозга, которые они получили во время прыжков в воду. И теперь им грозит инвалидность, так как при таком диагнозе недееспособными становятся 99,9% пострадавших. В министерстве отметили, что все пациенты были в состоянии алкогольного опьянения.

«При неудачном исходе человек ударяется головой о дно водоема, и удар этот ведет к перелому шейных позвонков. Их разрушение часто приводит к тому, что обломки внедряются в спинной мозг или сдавливают его. После этого у пациента нарастает паралич, а многие умирают в первый год после полученной травмы от осложнений болезни», — пояснил главный реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.