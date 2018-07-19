Шесть человек попали в больницу Челябинска с «травмой ныряльщика»
У всех пострадавших — повреждения шеи и спинного мозга разной степени тяжести.
У всех пострадавших — повреждения шеи и спинного мозга разной степени тяжести.
Шесть человек попали в Челябинскую областную больницу с «травмой ныряльщика» — так медики неофициально называют повреждения шейного отдела позвоночника, полученные после прыжка в воду.
Как сообщили в
«При неудачном исходе человек ударяется головой о дно водоема, и удар этот ведет к перелому шейных позвонков. Их разрушение часто приводит к тому, что обломки внедряются в спинной мозг или сдавливают его. После этого у пациента нарастает паралич, а многие умирают в первый год после полученной травмы от осложнений болезни», — пояснил главный реаниматолог ЧОКБ Леонард Плоткин.
Медики напомнили об опасности прыжков в воду в незнакомых местах, вдобавок после употребления спиртного.