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13:37 (мск), источник: Ura.ru

Супружеская пара из Челябинска создала в Кургане финансовую пирамиду

Супружескую пару из Челябинска будут судить за «финансовую пирамиду», созданную ими на территории Курганской области. Семейный подряд похитил у зауральцев более 120 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в 2005 году жители Челябинска открыли в кургане акционерное общество «Финансовая компания “Европа-Бизнес”», деятельность которой была построена по принципу «финансовой пирамиды». Компания проводила информационные семинары и индивидуальные собеседования. При помощи методов скрытого психологического воздействия у клиентов создавалось впечатление о выгодности вложения крупных сумм в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов.

Всего в деятельность «пирамиды» удалось вовлечь более 360 зауральцев. Доверчивые граждане передавали в кассу компании от десяти тыс. до шести млн рублей, а затем перезаключали договоры займа и инвестирования, чтобы получить большую выгоду.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд. Семейной паре предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Обвиняемым грозит до десяти лет тюрьмы.

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