Супружеская пара из Челябинска создала в Кургане финансовую пирамиду

Следствие установило, что в 2005 году жители Челябинска открыли в кургане акционерное общество «Финансовая компания “Европа-Бизнес”», деятельность которой была построена по принципу «финансовой пирамиды». Компания проводила информационные семинары и индивидуальные собеседования. При помощи методов скрытого психологического воздействия у клиентов создавалось впечатление о выгодности вложения крупных сумм в инвестирование якобы прибыльных финансовых проектов.

Всего в деятельность «пирамиды» удалось вовлечь более 360 зауральцев. Доверчивые граждане передавали в кассу компании от десяти тыс. до шести млн рублей, а затем перезаключали договоры займа и инвестирования, чтобы получить большую выгоду.