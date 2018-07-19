На итальянском курорте у учительницы из Челябинска случился инсульт
Родные просят у властей спецборт, чтобы вернуть ее на родину.
Родные просят у властей спецборт, чтобы вернуть ее на родину.
Светлана Сергеева вместе с сестрой в середине июля полетела в отпуск на Адриатическое море. Остановились на известном курорте Римини в Италии. Спустя пару дней отдыха челябинке стало плохо, и ее увезла скорая. Врачи поставили диагноз — ишемический инсульт. Это сбой кровоснабжения части мозга.
Светлане 59 лет. В Челябинске она преподает английский в одной из школ Ленинского района. Сын челябинки Михаил рассказал СМИ, что его мать госпитализировали 15 июля. С тех пор она под наблюдением врачей. Сестра, которая находится там же, рассказала, что половину тела Светланы парализовано: отказали рука и нога.
Обратный билет был куплен на субботу, 21 июля. Однако сын сомневается, что врачи дадут разрешение на перелет. Пострадавшие от инсульта обычно проводят в больнице около месяца. Туристическая страховка не способна покрыть такой срок пребывания в зарубежной клинике. Поэтому Михаил просит выделить спецборт с медиками, который транспортирует челябинку на родину.
В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали, что уже разговаривали с сыном Светланы.
— Мешает языковой барьер с итальянцами. Пока что сын не знает, в какой клинике находится его мать. Мы готовим документы, чтобы направить их итальянским врачам для уточнения диагноза, — сообщила газете «Комсомольская правда» — Челябинск