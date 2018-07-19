Детский омбудсмен прокомментировала смерть девочки в Краснокамске
У Светланы Денисовой вопросы к соседям, которые слышали, как школьница просила у матери есть, но не сообщили об этом в полицию.
У Светланы Денисовой вопросы к соседям, которые слышали, как школьница просила у матери есть, но не сообщили об этом в полицию.
Трагический случай, произошедший на днях в Краснокамске, где предположительно от голода и сильного истощения скончалась 14-летняя восьмиклассница, прокомментировала детский омбудсмен Светлана Денисова.
«Эта преступная халатность, приведшая к трагедии, вызывает недоумение и ужас, — считает Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. — Поэтому так важно, чтобы каждый из нас, видя ребенка в беде, не проходил мимо. Не нужно думать, что
Школьница, напомним, умерла 16 июля. Утром мама обнаружила её в бессознательном состоянии, а когда на вызов приехали врачи «скорой», им осталось лишь констатировать смерть девочки.