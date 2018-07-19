В Башкирии избили бизнесмена и отобрали у него «Мерседес»
Подозреваемым оказался 29-летний уроженец Чеченской республики.
Подозреваемым оказался 29-летний уроженец Чеченской республики.
В Уфе группа людей совершила нападение на управляющего автосалоном. Как сообщает
Напасть решено было около его офиса. Предпринимателя затащили в салон автомобиля «Тойота Камри», насильно удерживали, избивали и требовали возврата долга коллеги. Далее нападавшие, угрожая ножом, отобрали у мужчины ключи от служебного автомобиля супруги «Мерседес-Бенц».
Обвиняемого заключили под стражу. Общий причиненный ущерб оценен в 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Кировский районный суд Уфы.