В Башкирии избили бизнесмена и отобрали у него «Мерседес»

В Уфе группа людей совершила нападение на управляющего автосалоном. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уроженец Чечни 27 лет, который ныне проживает в Москве, с двумя подельниками выследил потерпевшего.

Напасть решено было около его офиса. Предпринимателя затащили в салон автомобиля «Тойота Камри», насильно удерживали, избивали и требовали возврата долга коллеги. Далее нападавшие, угрожая ножом, отобрали у мужчины ключи от служебного автомобиля супруги «Мерседес-Бенц».