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13:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии избили бизнесмена и отобрали у него «Мерседес»

Подозреваемым оказался 29-летний уроженец Чеченской республики.

В Уфе группа людей совершила нападение на управляющего автосалоном. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, уроженец Чечни 27 лет, который ныне проживает в Москве, с двумя подельниками выследил потерпевшего.

Напасть решено было около его офиса. Предпринимателя затащили в салон автомобиля «Тойота Камри», насильно удерживали, избивали и требовали возврата долга коллеги. Далее нападавшие, угрожая ножом, отобрали у мужчины ключи от служебного автомобиля супруги «Мерседес-Бенц».

Обвиняемого заключили под стражу. Общий причиненный ущерб оценен в 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело в настоящий момент направлено в Кировский районный суд Уфы.

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