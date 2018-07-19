В Кизеле загорелось здание школы

Как сообщили очевидцы произошедшего корреспонденту «АиФ-Прикамье», с крыши постройки начал валить дым. По словам местных жителей, здание образовательного учреждения закрылось в начале 2000 годов и сейчас заброшено.

Как рассказали «АиФ-Прикамье» в МЧС по Пермскому краю, звонок на пульт диспетчера поступил в 13.50. На место происшествия выехали две единицы техники и восемь пожарных. Как сообщает МЧС, в бесхозном здании произошло задымление. Сейчас его устранили. Пострадавших нет. МЧС проводит проверку по факту случившегося.