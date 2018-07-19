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14:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На пересечении Пушкина и Гоголя в Уфе столкнулись три машины

Крупное ДТП произошло сегодня днем, 19 июля, в Уфе. На пересечении улиц Пушкина и Гоголя столкнулись сразу три автомобиля: две иномарки — Мерседес и Сузуки, а также грузовая Газель.

Все автомобили получили значительные механические повреждения. По предварительным данным, в аварии обошлось без пострадавших. На месте работает экипаж ДПС. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам госавтоинспекции.

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