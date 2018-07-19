На пересечении Пушкина и Гоголя в Уфе столкнулись три машины

На пересечении Пушкина и Гоголя в Уфе столкнулись три машины

Крупное ДТП произошло сегодня днем, 19 июля, в Уфе. На пересечении улиц Пушкина и Гоголя столкнулись сразу три автомобиля: две иномарки — Мерседес и Сузуки, а также грузовая Газель.