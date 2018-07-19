Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Психолог объяснил, почему Меланье Трамп перекосило лицо
Женщина случайно угнала машину и не замечала этого 2 недели
Дочь Александра Малинина пошла по стопам отца
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам: история (фото)
Красота жены Артема Дзюбы произвела фурор в Сети
«О, сколько женского народу»Кого любил Владимир Маяковский?
Почему не в шароварах?: Сеть смеется над новой формой украинцев
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Шоу Шепелева помогло Звереву-младшему найти родную мать
Елена Яковлева: «Встречу Глюкозу — скажу, что играет она плохо»
Умер Александр Гергалов - СМИ
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Редкий Lamborghini по глупости сожгли на заправке (видео)
Женщина угнала машину и не замечала этого 2 недели
Страшное селфи: девушка из России покорила соцсети (фото)
Российские магазины «сливают» технику
Москву презрели 40 процентов ее жителей
Небогатые россияне массово скупают жилье
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
14:44 (мск), источник: РИА Новости

СК в Екатеринбурге проверяет данные о причинении вреда от операции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники следственных органов Свердловской области организовали проверку информации о причинении женщине вреда здоровью в клинике пластической хирургии в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.

Источник: РИА Новости

Местные СМИ сообщили, что 40-летняя жительница Сургута обратилась в клинику пластической хирургии. По информации издания 66.ru, в результате трех операций по коррекции груди и ягодиц ей стало сложно передвигаться.

«По данному сообщению следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга… организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУСК.

В рамках проверки следователи дадут оценку действиям сотрудников центра пластической хирургии. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью женщины, а также объема и качества оказанных ей услуг, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Все новости региона
 СК в Екатеринбурге проверяет данные о причинении вреда от операции
Жителей Североуральска обеспечат водой до восстановления водоснабжения
Пенсионный законопроект прошел I чтение в Госдуме
Американец прошёл 30 км, чтобы попасть на работу в первый день
Эксперты выяснили, куда чаще летают женщины, а куда — мужчины
В янтаре нашли останки древнейшего змееныша
Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Госдума увеличила срок принятия поправок к пенсионной реформе
СМИ: полиция опознала отравителей Скрипаля
Спорт
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре Представляем прообраз сборной, которая должна выступить через четыре с половиной года на мундиале в Катаре
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
В 50-литровый бензобак на АЗС заправили 60 литров — это обман? Тема недолива продолжает будоражить наших автомобилистов. Поэтому сегодня мы расскажем, что считать недоливом и как добиться правоты
Кино
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли Звездный каст, яркие персонажи и качественная компьютерная графика — чего ждать от нового блокбастера «Конек-горбунок»
Недвижимость
Как мы сдавали квартиру иностранным болельщикам
Набожность стоила россиянке квартиры
Проклятая миля. Как у Кремля появились дома-призраки
Как улучшить интерьер маленькой ванной комнаты: 10 идей
Леди
5 зарубежных звезд, которых ты давно считаешь русскими В нашей подборке пять иностранных актеров, спортсменов, которые сумели завоевать признание и любовь российской публики.
Дети
17-летняя красавица-дочь Малинина восхитила соцсети Пользователи Сети пришли в восторг от таланта 17-летней Устиньи.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь