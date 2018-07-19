Сызранского автомобилиста осудили за нападение на полицейского
В Сызрани 17 июля вынесли приговор Ч., которого обвиняли в нападении на полицейского. Об этом сообщает
В Сызрани 17 июля вынесли приговор Ч., которого обвиняли в нападении на полицейского. Об этом сообщает
Как было установлено, Ч., не желая быть привлеченным к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, ударил в лицо сотрудника ДПС ОР ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».
Суд назначил мужчине год лишения свободы в
В административном порядке Ч. на полтора года лишили водительских прав, а также обязали выплатить штраф 30 тыс. рублей. Приговор и постановление суда не вступили в законную силу.