Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Заявление зарегистрировано 17 июля, однако суд оставил его без движения до 20 августа. Суть исковых требований в материалах не приводится.

Ранее Минобороны неоднократно подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиатехники. На судебных заседаниях представители ведомства указывали, что компания выполняла работы с существенным нарушением срока.

Так, за срыв госконтракта от 2014 года Минобороны требовало неустойку в размере 21 млрд рублей, но в марте этого года отозвало иск.

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Прошлой весной замминистра обороны (с мая 2018 года — зампред правительства РФ) Юрий Борисов заявлял, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 года не поставил Минобороны 11 самолетов после ремонта и модернизации.