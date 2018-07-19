Минобороны подало иск к «Туполеву» на 923 млн рублей

Заявление зарегистрировано 17 июля, однако суд оставил его без движения до 20 августа. Суть исковых требований в материалах не приводится.
Ранее Минобороны неоднократно подавало в суд на «Туполева» с требованием взыскать неустойку по госконтрактам на сервисное обслуживание авиатехники. На судебных заседаниях представители ведомства указывали, что компания выполняла работы с существенным нарушением срока.
Так, за срыв госконтракта от 2014 года Минобороны требовало неустойку в размере 21 млрд рублей, но в марте этого года отозвало иск.
Прошлой весной замминистра обороны (с мая 2018 года — зампред правительства РФ) Юрий Борисов заявлял, что «Туполев» по гособоронзаказу 2016 года не поставил Минобороны 11 самолетов после ремонта и модернизации.
В интересах Минобороны «Туполев» выполняет работы по повышению исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России. На Казанском заводе компании ведется восстановление производства «стратегов» Ту-160 в глубокой модернизации Ту-160М2. Параллельно для военных разрабатывается принципиально новый авиационный комплекс ПАК ДА, который придет на смену существующим самолетам дальней авиации. Кроме того, «Туполев» выпускает самолеты специального назначения на базе типовой конструкции Ту-214.