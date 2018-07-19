Жительница Лунинца после снятия «порчи» недосчиталась $3 тыс

Инцидент произошел вечером в среду 18 июля. Незнакомка пришла в дом к 48-летней жительнице Лунинца якобы для продажи постельного белья, увидев хозяйку, предсказала ей несчастье, которое должно случиться с ее дочерью. Злоумышленница предложила снять «порчу»: для этого ей необходимо было провести ритуал с участием всех денег, имеющихся в доме.

Для проведения процедуры хозяйка принесла крупную сумму, а тысячу долларов гостья попросила за свои услуги. Покидая дом, она заявила, что к деньгам нельзя прикасаться в течение трех дней и подарила белоруске комплект постельного белья.

Пересчитав имеющиеся средства спустя некоторое время, потерпевшая обнаружила, что помимо суммы, потраченной на оплату ритуала, из дома пропало еще две тысячи долларов, после чего обратилась к правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра им удалось обнаружить улику в виде следов незнакомки, а по базе данных установить совпадение с ранее судимой за подобные преступления 38-летней жительницей Барановичского района.