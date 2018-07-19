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15:51 (мск), источник: Sputnik.by

Жительница Лунинца после снятия «порчи» недосчиталась $3 тыс

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Жительница Лунинца отдала незнакомке три тысячи долларов под предлогом снятия порчи, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Инцидент произошел вечером в среду 18 июля. Незнакомка пришла в дом к 48-летней жительнице Лунинца якобы для продажи постельного белья, увидев хозяйку, предсказала ей несчастье, которое должно случиться с ее дочерью. Злоумышленница предложила снять «порчу»: для этого ей необходимо было провести ритуал с участием всех денег, имеющихся в доме.

Для проведения процедуры хозяйка принесла крупную сумму, а тысячу долларов гостья попросила за свои услуги. Покидая дом, она заявила, что к деньгам нельзя прикасаться в течение трех дней и подарила белоруске комплект постельного белья.

Пересчитав имеющиеся средства спустя некоторое время, потерпевшая обнаружила, что помимо суммы, потраченной на оплату ритуала, из дома пропало еще две тысячи долларов, после чего обратилась к правоохранителям.

На место прибыла следственно-оперативная группа и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра им удалось обнаружить улику в виде следов незнакомки, а по базе данных установить совпадение с ранее судимой за подобные преступления 38-летней жительницей Барановичского района.

Злоумышленница задержана. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемой уголовное дело факту мошенничества.

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