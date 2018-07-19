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16:06 (мск), источник: Новый Калининград

Жительницу Калининграда задержали по подозрению в госизмене

Жительницу Калининграда Антонину Зимину задержали и арестовали по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов, обнаруживший ее накануне в СИЗО «Лефортово».

Источник: Новый Калининград

Зимину задержала несколько дней назад (когда точно, неизвестно) в Калининграде сотрудники ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Что именно вменяется Зиминой, также неизвестно. По словам Ионова, арестованная содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии». «Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт», — рассказал правозащитник.

До 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, следует из данных «СПАРК-Интерфакс», отмечает телеканал. Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.

Зимина — независимый эксперт и член Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова (создан распоряжением президента Дмитрия Медведева в 2010 году), говорится на сайте организации. Среди ее профессиональных интересов там указана политика стран Балтии в отношении России и «идентичность политической элиты Латвии».

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