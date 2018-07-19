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15:53 (мск), источник: Nakanune.ru

«Будет дана правовая оценка»: в обезвоженном Североуральске начал работать Следственный комитет

В Североуральске, где сложилась критическая ситуация с водоснабжением, начали работать представители Следственного комитета.

Напомним, ЧП случилось 16 июля на реке Калья: произошел провал в канале реки, из-за чего в городе ухудшилось качество воды. Сообщалось, что со среды жителям Североуральска начинают бесплатно выдавать питьевую воду при наличии паспорта из расчета два литра на человека.

Однако горожане утверждали, что ничего не получают. После того, как воду все-таки стали выдавать, оказалось, что она желтая.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, сейчас по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи намерены дать правовую оценку тому, насколько своевременные, действенные и достаточные меры предпринимались ответственными должностными лицами, чтобы предупредить данное происшествие. Кроме того, будет устанавливаться, все ли необходимые меры были предприняты, чтобы минимизировать негативные последствия для населения города.

Как добавили в ведомстве, итоги проверки уже взяты на контроль в региональном следственном управлении СК России.

Напомним, свою проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.

ЧП в Североуральске: в городе открыты пункты выдачи воды
Во время загрузки произошла ошибка.
10:47 (мск)© Ньюстюб - Екатеринбург
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