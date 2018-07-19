«Будет дана правовая оценка»: в обезвоженном Североуральске начал работать Следственный комитет
В Североуральске, где сложилась критическая ситуация с водоснабжением, начали работать представители Следственного комитета.
В Североуральске, где сложилась критическая ситуация с водоснабжением, начали работать представители Следственного комитета.
Напомним, ЧП случилось 16 июля на реке Калья: произошел провал в канале реки,
Однако горожане утверждали, что ничего не получают. После того, как воду
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, сейчас по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следователи намерены дать правовую оценку тому, насколько своевременные, действенные и достаточные меры предпринимались ответственными должностными лицами, чтобы предупредить данное происшествие. Кроме того, будет устанавливаться, все ли необходимые меры были предприняты, чтобы минимизировать негативные последствия для населения города.
Как добавили в ведомстве, итоги проверки уже взяты на контроль в региональном следственном управлении СК России.
Напомним, свою проверку по факту случившегося также проводит прокуратура.