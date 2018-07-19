Тело женщины обнаружено в заброшенном колодце в г.о.г. Выкса Нижегородской области
Предполагается, что она не заметила открытой шахты и провалилась внутрь.
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Предполагается, что она не заметила открытой шахты и провалилась внутрь.
Тело женщины обнаружено в заброшенном колодце в г.о.г. Выкса Нижегородской области, сообщает местный портал Выкса.рф.
Согласно информации, 18 июля, 57-летняя женщина направилась из деревни Змейка на садовый участок и по дороге исчезла. Её родственники обратились в дежурную часть и на поиски были направлены полицейские и дежурная бригада
В ночь на 19 июля тело женщины нашли в заброшенном колодце. По предварительным данным, основной версией является несчастный случай. Предполагается, что она не заметила открытой шахты и провалилась внутрь.