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16:01 (мск), источник: НТА-Приволжье

Тело женщины обнаружено в заброшенном колодце в г.о.г. Выкса Нижегородской области

Предполагается, что она не заметила открытой шахты и провалилась внутрь.

Тело женщины обнаружено в заброшенном колодце в г.о.г. Выкса Нижегородской области, сообщает местный портал Выкса.рф.

Согласно информации, 18 июля, 57-летняя женщина направилась из деревни Змейка на садовый участок и по дороге исчезла. Её родственники обратились в дежурную часть и на поиски были направлены полицейские и дежурная бригада аварийно-спасательного отряда.

В ночь на 19 июля тело женщины нашли в заброшенном колодце. По предварительным данным, основной версией является несчастный случай. Предполагается, что она не заметила открытой шахты и провалилась внутрь.

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