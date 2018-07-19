Варчук приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Московский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество бывшего замглавкома Внутренних войск (ВВ) МВД РФ Вячеслава Варчука, передает корреспондент «Интерфакса».
«Суд приговорил: признать Варчука виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей», — говорится в приговоре суда.
Кроме того, Варчук, по приговору лишен звания
Адвокаты бывшего офицера заявили, что намерены обжаловать приговор.
Суд и следствие установили, что с декабря 2015 года по февраль 2016-го Варчук через своего заместителя Александра Костина шестью платежами получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск (ВВ) МВД России в общей сложности 10 млн рублей.
Эти деньги предназначались за положительное решение вопроса о выделении данному управлению дополнительных объемов финансирования.
Как сообщалось, при допросе в качестве подозреваемого Варчук признал вину, раскаялся в содеянном и изъявил желание заключить сделку со следствием, в которой ему однако было отказано. После этого офицер стал отрицать обвинение.
Костин осенью прошлого года был осужден за посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1) на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.
Варчук служил на различных должностях в Минобороны РФ, затем в Главном
12 января 2010 года